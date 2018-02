Alexandre Padilha e Paulo Skaf estão disputando o apoio do PP – e seu 1 minuto de televisão – nas eleições do ano que vem. Michel Temer tem tido várias conversas para negociar aliança em torno de seu PMDB na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes – o vice-presidente garantiu, inclusive, que o partido não será prejudicado no governo federal caso feche com Skaf.

Mas Maluf já deixou claro que será de Ciro Nogueira – ou seja, da direção nacional – a decisão final.