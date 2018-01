Parente em casa nova

Para Pedro Parente se tornar presidente da Petrobrás falta ainda a formalidade de seu nome ser aprovado pelo conselho de administração da estatal.

Pelo que se apurou ontem, o ex-integrante da equipe do apagão de FHC terá zero de problema com isso. Seu nome tem apoio unânime.

Parente 2

Será feito um esforço do governo e do próprio Parente para manter o diretor financeiro Ivan Monteiro no cargo.

O que se teme é que, por um princípio de lealdade e solidariedade, Monteiro prefira sair com Aldemir Bendine – que, afinal, foi quem o levou para a petroleira.