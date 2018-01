Parente acerta permanência de Ivan Monteiro na Petrobrás

Depois de uma longa conversa a dois, neste fim de semana, o novo presidente da Petrobrás, Pedro Parente, acertou com o atual diretor financeiro da estatal, Ivan Monteiro, a sua permanência no cargo.

Ex-Banco do Brasil, Monteiro migrou com Aldemir Bendine para a petroleira e, por lealdade, não estava querendo ficar. A conversa com Parente, aparentemente, foi boa.

Pelo que se sabe dos dois, ambos têm uma visão parecida sobre o que fazer para recuperar o financeiro, musculatura e credibilidade da estatal.