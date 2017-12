Não deve ir longe, na avaliação de Carlos Ari Sundfeld, a tese de que o Brasil deve punir agentes citados pela Comissão da Verdade por ser signatário dos compromissos da Corte Interamericana de Direitos Humanos – que defende essas punições.

“A Constituição é o começo de tudo. Ela funda a ordenação interna do País a partir do zero. Qualquer outro ato ou compromisso, anterior ou posterior, está limitado por esse fato”, resume o jurista.