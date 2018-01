Noiva revoltada virou meme na internet. Em tom de desabafo, certa moça se diz muito “chateada” com casal de padrinhos que “passou do prazo” estabelecido por ela para dar o presente para “arrumar sua casa”.

O casal resolveu a questão presenteando-a com uma “ajuda” de R$ 500. “O que eu faço com R$ 500?” indaga, em post no Facebook. “Se não iam poder dar o presente, por que aceitaram ser padrinhos?”, prossegue.

O post viralizou na rede.