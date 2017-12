Parece e é?

Membros do PMDB estão intrigados com o parecer do relator da comissão especial do impeachment, Jovair Arantes. O documento não economiza palavras para defender que compete ao plenário da Câmara – e não ao seu presidente – fazer o juízo de admissibilidade da denúncia de impeachment contra Dilma, após elaboração de parecer.

Parece 2

Diz o texto: “Assim, na hipótese de legitimidade ativa dos denunciantes, da inépcia jurídica da peça acusatória ou da falta de justa causa, deverá esta Comissão Especial, cujo parecer tem caráter opinativo em relação ao plenário da Casa, decidir pela inadmissibilidade jurídica e política da acusação e, consequentemente, pela não autorização de instauração de processo pelo Senado Federal”.

Parece 3

Essa é exatamente a mesma tese que Marco Aurélio Mello, do STF, usou para obrigar Eduardo Cunha a encaminhar o pedido de impedimento de Michel Temer para a comissão especial a ser formada com intuito de analisar do pedido contra o vice.