Parceria afinida

O casal Dagoberto Torres e Patrícia Moll uniram suas expertises – ele é chef do restaurante Suri, ela é jornalista – para escrever o livro Ceviche, que lançam, quarta- feira, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho. “Nosso objetivo, ao elaborar essa publicação, foi mostrar a enorme variedade de ceviches que existem pela América Latina. Por isso, escolhemos outras receitas que também são tradicionais, não apenas a do clássico peruano, que é o mais conhecido e popular no Brasil”, afirma Patrícia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.