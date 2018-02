Parceria afinada

João Lee e Paulo Boghosian acabamde fundar a Jack Artists – espécie de butique que gerencia a carreira de DJs e artistas de todos os ritmos. “Éramos agenciados por uma grande empresa, mas sentíamos que o jeito como conduziam nossas carreiras não condizia com o que a gente queria”, conta Paulinho – como é conhecido. “É muito difícil focar no trabalho de um cliente se você atende mais de cem. Nosso objetivo é mandar o artista certo para a festa certa”, completa João. Os dois também são sócios da Frank, bureau de entretenimento, mas fazem questão de frisar que um negócio é totalmente independente do outro, “Nossos DJs não necessariamente tocarão nos eventos que a Frankie faz e vice-versa”, explica Paulinho. João ainda conta que a mãe, a cantora Rita Lee, tem planos de fazer um projeto eletrônico com ele, “Foi ideia dela e do meu pai; eles me procuraram e achei superlegal. Já até botamos o pé na estrada”, conta o moço. /SOFIA PATSCH

