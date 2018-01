Há nove anos na ponte aérea Brasil-Suíça, Mario Pantalena conseguiu o que muitos desejam: abrir um corner no spa Vanity, the Art of Beauty, de Jacqueline Piotaz – dentro do tradicional hotel Baur-au-Lac, em Zurique.

“Vi a oportunidade de entrar com o pé direito em um dos pontos mais requisitados do mundo”, diz o joalheiro, que está naquela cidade. Para isso, nada de solitários de diamante: “Trouxe pedras coloridas, ouro branco. Tudo diferente”, relata.

O “apadrinhamento” será mútuo: com ajuda de Pantalena, Jacqueline está de olho em hotéis brasileiros para abrir aqui versão de seu spa.