Parceria afinada

Sofia Souza Aranha e Annelise de Salles são amigas de longa data e agora também sócias no Atelier L’Abeille – que produz exclusivos vestidos de dama de honra.“Sou formada em Moda, já tive loja de roupas para meninas e, há 10 anos, visto daminhas”, conta Annelise, que é craque no corte-e-costura.Sofia é quem toca a administração do negócio – sem descuidar da criação, ao lado da sócia. Por enquanto, a dupla atende na casa de Annelise, na Vila Nova Conceição, mas está atrás de um espaço próprio. E quanto às noivas? “Já fiz muitos vestidos de noiva no passado, mas dá trabalho demais. Hoje, só aceito a encomenda se for para uma grande amiga ou parente”, brinca Annelise.

