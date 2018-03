Museu de Houston define parceria com o Masp

Gary Tinterow, diretor do Museum of Fine Arts, de Houston, desembarca em SP semana que vem.

Motivo? Encontrar-se com as equipes de conselheiros, diretores e colaboradores do MASP para estreitar parceria iniciada no ano passado.

Tinterow também ganha jantar de Geyze e Abílio Diniz, segunda, para marcar a abertura do Programa de Patronos deste ano.

À casa tornam

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de um hiato na última edição da SPFW, a dupla Giuliana Romanno e Fabiana Delfim decidiu voltar à semana de moda paulistana.

Já Ronaldo Fraga, Valdemar Iódice, Reinaldo Lourenço e Gloria Coelho estão de fora – incomodados pela fase “see know buy know”.

Segundo turno

Depois de ter lançado seu primeiro romance em 2015, Pedro Neschling volta para tratar de um assunto atual: Supernormal falará sobre a questão de gênero.

O livro contará a história de dois amigos que se reencontram quando um passou por uma transformação e é uma mulher trans. Será publicado pela Editora Paralela.