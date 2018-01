Chamou a atenção da plateia recorde de 586 pessoas, no almoço de ontem do Lide, um dado histórico lembrado por Sergio Moro: a Operação Mãos Limpas, nos anos 90, resultou no fim de dois grandes partidos italianos.

Destaque do evento? Uma pesquisa em que 94% dos executivos consultados apoiam a Operação Lava Jato.