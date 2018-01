Em meio à polêmica envolvendo o Instituto Brincante, Juca Ferreira pediu ao Conpresp que registre como patrimônio imaterial 12 teatros de rua “ameaçados pela especulação imobiliária”.

E o que isso significa na prática? A medida – caso seja aprovada – não impede a venda ou demolição dos prédios, mas valoriza o caráter cultural e histórico dos teatros.

Na lista, além do Brincante, estão Centro Internacional de Teatro Ecum, Satyros II, Galpão do Folias, Núcleo Bartolomeu, Espaço Os Fofos Encenam, Teatro Oficina, Casa Laboratório para as Artes do Teatro, Sede Luz Do Faroeste, Casa Livre e Casarão da Escola Paulista de Restauro.

O secretário alerta: é preciso olhar para a reabertura do Belas Artes, amanhã, “como uma experiência referência de resgate de espaços culturais que, historicamente, formam importante patrimônio afetivo da cidade”.