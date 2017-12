Para todos

Do alto de seus 83 anos, Beatriz Pimenta Camargo, conselheira do Masp, encontrou forma de compartilhar sua respeitada coleção de arte, a Brasiliana, construída ao longo de 50 anos com o marido Mário. Está transferindo parte das obras à coleção de Ronaldo Cezar Coelho.

O pacote inclui pinturas de Frans Post e Bonaventura Peeters do século 17 e mobiliário do século 18. Aquarelas de celebrados viajantes do século 19 – como Rugendas, Ender, Debret e Taunay – complementarão o acervo do ex-banqueiro. E farão parte da Casa Massambará, instituição com base em Vassouras, no interior do Estado do Rio.

O conjunto deverá ser exibido pela primeira vez em 2017 no Rio e em São Paulo.