Para todo gosto

Três museus da capital paulista terão programações especiais para o final de semana e feriado que reúnem o Halloween e Finados. Uma oficina de máscaras de monstros será oferecida às crianças no Museu do Futebol, amanhã. Enquanto isso, o MIS trará 14 horas ininterruptas de atividades com o tema À Meia-noite Levarei Sua Alma, em homenagem ao personagem Zé do Caixão.

Já o Museu da Imigração celebra o feriado, a partir de domingo, à mexicana, mostrando os costumes do país no Día de los Muertos. ​

…