Para se sujar

Tico Sahyoun, Luciana Arcangeli, Milena Fayt e Allegra Schiliró lançam o e-commerce infantil masculino Mini U.S.. “Nossa filosofia é rock’n’roll, fazemos roupas para crianças brincarem e se sujarem sem medo e, ao mesmo tempo, com estilo”, explica Luciana – que, a princípio, tinha a ideia de abrir um bufê infantil natureba. “Que ainda vai acontecer”, esclarece. “Nosso manifesto é #coxinhanao. Crio roupas inspiradas no meu filho, Theo”, conta Tico, que, por sua vez, já esteve por trás de marcas como Mandi e Bobstore. Além das peças online, a marca terá lojas itinerantes por todo o Brasil. A primeira acontece mês que vem, em Recife. A festa de lançamento é sábado, na She Rocks, com direito a palinha de Rogério Flausino. “O Rogério é um tipo de padrinho nosso. Vai até assinar coleção em 2014”, antecipa Tico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.