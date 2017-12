Para Rubens Barbosa, governo venezuelano ‘passou dos limites’

Aposta e cautela

O governo da Venezuela “passou dos limites” quando sua Suprema Corte cassou o Poder Legislativo, há três dias. “Pagou pra ver e dobrou a aposta”. Ao mesmo tempo em que define nesses termos a postura de Nicolas Maduro, o embaixador Rubens Barbosa também entende os cuidados do Itamaraty no episódio.

O ministério “está certo ao atuar em conjunto com outros 13 países da OEA para dar uma solução continental à crise”. Para o diplomata, é importante “não fechar as portas” a uma saída . E ela deve ser coletiva, tomada na sessão de emergência convocada ontem pela OEA, em Washington.

Ataque e defesa

As seguidas críticas e ataques à juíza Maria Thereza de Assis Moura, do STJ, transbordaram das redes. A ponto de a Associação dos Magistrados e a Associação dos Juízes Federais saírem a campo contra as “ofensas infundadas” que ela vem sofrendo, por ter decidido pela prisão domiciliar de Adriana Ancelmo.

Entre outras, lembram que sua decisão foi técnica e que o pedido de prisão é de um juiz do Rio.

Terceirização

O primeiro chamamento público para venda ou concessão de 34 áreas do Estado rendeu… 116 propostas do setor privado. Que serão primeiro analisadas antes de se abrir o processo licitatório. Trata-se de áreas que eram destinadas à exploração de pinus e eucaliptos e valem, no total, cerca de R$ 700 milhões.

Memories

Heitor Reis tem boas lembranças de Yoko Ono – cuja exposição abre hoje, no Tomie Ohtake. Quando organizou a retrospectiva da artista no MAM da Bahia, em 1998, o então presidente do museu levou-a para conhecer o Projeto de Niemeyer, em Brasília, e conta que ela chorou de emoção, dizendo que era a maior e mais bonita instalação urbana que já tinha visto.

ONG pede reabertura do Manequinho Lopes

A organização Parque Ibirapuera Conservação vai acionar Gilberto Natalini, do Meio Ambiente de SP. Quer que o Viveiro Manequinho Lopes seja reaberto ao público aos fins de semana.

Por quê? Para fazer visitas guiadas pelo local, falar sobre as espécies plantadas e ajudar em sua restauração.