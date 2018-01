O velho e tradicional jogo do bicho pode enfim ser legalizado no País. A sugestão está nas mãos do deputado federal Guilherme Mussi, relator do projeto.

Entre as várias sugestões apresentadas, ele acatou a legalização em seu parecer. O motivo principal é de ordem econômica. “É preciso trazer essa atividade para a legalidade, de forma a gerar empregos, carteira assinada e receitas para os Estados e União”, justificou Mussi.