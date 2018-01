A pedido da Pinacoteca, William Kentridge, artista sul-africano, deixou alguns exemplares do catálogo e do livro de sua exposição – em cartaz até novembro – autografados. As relíquias estão à venda na loja do museu.

