Para princesas

O médico e nutrólogo Pierre Dukan, criador da “dieta da princesa Kate”, lançou, em SP, seu best seller Eu Não Consigo Emagrecer. E conversou com a coluna.

O que uma pessoa não pode comer de jeito nenhum?

É preciso consumir menos açúcar, escolher os produtos fabricados com farinhas integrais e fugir das farinhas brancas, altamente processadas – com a qual se fabricam o que chamo de “alimentos de recompensa”. Se tivesse de escolher o pior alimento… seria a batata frita.

Qual o segredo do sucesso de seu regime?

Eu diria que a eficácia, a velocidade com que se perde peso no início e a simplicidade.

O fato de a princesa Kate ser adepta mudou sua rotina?

Agradeço aos Middleton por terem declarado que meu regime os ajudou – isso causou um impacto formidável no meu método. O exemplo de uma princesa tão linda é um incentivo a todas as mulheres com excesso de peso. Elas podem dizer: “Se uma princesa fez, eu também posso fazer”.

Como é o dia perfeito de uma dieta do dr. Dukan?

De manhã, café ou chá sem açúcar ou com adoçante; uma panqueca de farelo de aveia; e um iogurte desnatado. No almoço, uma fatia de salmão defumado, um filé de carne com brócolis ou um filé de bacalhau com uma porção de abóbora; um flan de baunilha diet; e um refrigerante zero. No jantar, salada mista de alface, camarão e atum desfiado; uma coxa ou escalope de frango com legumes grelhados; e uma mousse de chocolate diet./DANIEL JAPIASSU