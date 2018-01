Para os minis

Com o baby boom das melhores amigas e dezenas de visitas a maternidades, Cintia Filaretto se deu conta de que muitas mães, surpreendidas com partos antes da hora, não conseguiam encontrar roupas apropriadas para seus bebês. Partiu, então, para estudar o assunto e fez até pesquisa de mercado. Oportunidade aberta, usou sua intimidade com a máquina de costura – talento herdado da mãe – e passou a desenvolver roupas para prematuros. “Entrego as roupinhas lavadas, esterilizadas e lacradas. Não é preciso nem mesmo se preocupar com a higienização.”

