Artistas paulistanos receberão este mês um aulão sobre… montagem do orçamento. A iniciativa é de Luis Sobral, diretor do Teatro Sergio Cardoso. O objetivo? Dar munição à classe, para que ela aprenda a pressionar por verba.

Sobral também quer lançar este mês campanha para que as Oscips, organizações sociais, se tornem modelo de gestão para museus e teatros públicos. É o que ocorre com a Pinacoteca, a Sala São Paulo, o Museu do Futebol e o Museu do Amanhã.