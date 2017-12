A Avenida Faria Lima vai ganhar uma nova praça. Localizada entre as ruas Chilon e Elvira Ferraz, será erguida no fim de agosto, junto com o empreendimento Vera Cruz II.

O espaço terá fonte inspirada na do aeroporto de Heathrow, em Londres, espelho d’água e espécies nativas da Mata Atlântica. Nome? Praça das Águas.