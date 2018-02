Para o futuro

Fernanda Marques é responsável – ao lado de Paula Neder, Débora Aguiar e do paisagista Benedito Abbud – pelo projeto dos apartamentos da Vila Olímpica dos Jogos de 2016, no Rio. “Vamos repetir o que foi feito no Pan-Americano de 2007. Primeiro, os apartamentos servirão como alojamento para os atletas e suas delegações; em seguida, serão vendidos ao público. Ao todo, são 31 prédios com 17 andares, num total de 3.600 unidades – com dois, três ou quatro quartos”, explica Fernanda. Os complexos estão sendo construídos em Ilha Pura. “Trata-se de um bairro novo, que fica depois de Jacarepaguá. Está sendo projetado com bastante infraestrutura, para receber os futuros moradores que migrarem para lá depois da Olimpíada.”

