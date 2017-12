Para o Dia Contra a Corrupção, nove projetos de uma vez

No embalo do Dia Internacional contra a Corrupção, que se comemora neste sábado, 9, o deputado Mendes Thame, hoje no PV, apresentou na Câmara… nove projetos anticorrupção. No entanto, para “acelerar a tramitação”, achou melhor que os textos entrem em pauta um de cada vez.

O motivo? “Reduzir a pressão das categorias envolvidas”, explicou o deputado paulista, que preside a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção.

Um dos textos passa a responsabilizar os partidos pelos crimes de caixa 2 e outro trata de acordos de leniência. Entre os demais, há um projeto que incentiva cidadãos a denunciar crimes dessa natureza, seja em órgãos públicos ou privados, outro torna mais rigoroso o crime de enriquecimento ilícito e mais um que torna hediondo o crime de corrupção.