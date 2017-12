Para o centro

A Comedoria Gonzales abre suas portas para receber quatro cozinheiros de restaurantes presentes no Prato Firmeza – Um Guia Gastronômico das Quebradas de SP, livro assinado por dez jovens da periferia paulistana, entre eles Guilherme Petro. A primeira edição, que começa quinta-feira, vai apresentar pratos veganos e vegetarianos. “Essa parceria começou em 2015, quando o Checho Gonzáles, da Comedoria, foi até a Énois conversar com os alunos-repórteres. É muito bacana poder compartilhar com ele o resultado do projeto do guia e mostrar a qualidade do trabalho tanto dos jovens jornalistas quanto dos cozinheiros da periferia.”, afirma Guilherme.

