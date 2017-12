Para o Brasil

Lu Monteiro é estilista queridinha das celebridades brasileiras. A moça veste nove entre dez atrizes, cantoras e modelos em festas e coquetéis do eixo Rio-SP. Por isso, depois de dez anos vendendo suas criações somente nas duas lojas que mantém em São Paulo, ela resolveu partir para o atacado. “Nós recebemos muitos pedidos de outros estados. As pessoas querem comprar o vestido que a Luciana Gimenez usou em tal evento, ou o que a Ivete Sangalo vestiu em tal casamento, mas não encontram”, explica Lu. “Vendo que a demanda crescia, resolvemos apostar nas multimarcas”, completa ela – que, a partir de outubro, vai disponibilizar suas peças em dez lojas de cidades pelo Brasil. “Goiânia e Brasília são as campeãs em pedidos”, orgulha-se.

