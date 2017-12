Para não esquecer

Depois de as campanhas em defesa do direito da mulher terem incendiado as redes sociais, Paula Sacchetta vai dirigir o projeto Precisamos Falar Do Assédio, da Mira Filmes.

Durante a Semana da Mulher, a diretora vai percorrer cinco pontos da capital paulista em uma “van-estúdio”, para colher depoimentos de mulheres vítimas de assédio. Esses relatos serão compilados em um vídeo a ser exibido em projeções simultâneas ao ar livre. Esse material e os depoimentos individuais ficarão, depois, disponíveis no site de mesmo nome do projeto.