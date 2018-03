Marta Suplicy se uniu a Paulo Skaf. Ambos preparam, para dia 26 de março, lançamento de campanha nacional pela garantia de vagas a mulheres na reforma política.

A parceria foi acertada ontem pela manhã, com a presença de senadoras e deputadas que defendem 30% das vagas no Legislativo – e não nos partidos, como é atualmente – para as mulheres.