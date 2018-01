O argentino radicado na França Julio Le Parc, pioneiro da arte cinética, ganha dois jantares no Brasil. Um no dia 1º, pilotado por Nara Roesler mais Geyze e Abilio Diniz. Outro no dia 4, de Bia Yunes e Carmo Guarita.

