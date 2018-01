Assessores do prefeito e sua área jurídica têm conversado sobre possíveis mudanças nas normas que regulam as manifestações de rua em SP.

As atuais, tidas como pouco práticas, obrigam os organizadores dos atos a informar dia, hora e itinerário do protesto com cinco dias de antecedência – o que acaba não sendo cumprido quase nunca.

A ideia é diminuir o prazo para fazer a lei funcionar.