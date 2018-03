Carlos Minc abortou, via celular, megaoperação de fiscalização do Ibama em São Paulo, semana passada. Em pleno seminário sobre biocombustíveis, desabafou: “No dia que recebemos 100 países para falar do assunto, fazem isso?”.

