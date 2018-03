Para homem

Lúcio Gomes, Felipe Faria e Arthur da Costa inauguraram, em julho, o Home Shave Club – site que vende lâminas de barbear por assinatura. Como funciona? “Nossa intenção é ajudar a mudar o comportamento de consumo e os hábitos dos brasileiros na hora de se barbear. Nos Estados Unidos e na África do Sul já é bem comum os homens receberem suas lâminas em casa, até por uma questão de higiene”, explica Arthur. “Quando você compra as lâminas nos supermercados e nas farmácias, a tendência é renovar a cada três meses, o que faz com que a pessoa utilize a peça fora da validade, podendo causar alergias e pelos encravados.” O trio se inspirou na startup Dollar Shave Club – maior clube de lâminas norte-americano. “Além de receber em casa, o cliente paga menos do que as marcas cobram no mercado. É uma maneira de economizar tempo e dinheiro”, diz Arthur. “Nosso foco são os homens urbanos, modernos, apesar de recebermos muitas assinaturas de cidades do interior do Brasil, um fato curioso para nós.”

