Alberto Goldman está menos otimista do que outros tucanos a respeito do impacto futuro das vitórias do PSDB no dia 2. “O partido continua sem muita clareza” sobre o quadro do País. Uma das razões, adverte, é “a força de um eleitorado conservador”. Para ele, assim, “fica difícil o partido encontrar o seu eixo”.

