A aguardada exposição O Mundo de Tim Burton – que abre no MIS no dia 4 de fevereiro – terá os objetos agrupados em salas temáticas como horror, humor, felicidade e melancolia. Os temas foram escolhidos a partir da obra do cineasta americano.

Além disso, um espaço da mostra foi pensado especialmente para o Brasil – diferindo dos outros países por onde a exposição itinerante já passou.