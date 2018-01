Nos últimos dois anos, o setor de vestuário do País “perdeu praticamente metade do mercado”. A conta é de Ronald Masijah, presidente do Sindivestuário, segundo o qual a produção de roupa foi 35% menor que a de 2014.

Na prática: quase duas mil pequenas e médias empresas fecharam as portas. O que reduziu em cerca de 60 mil os postos de trabalho.