Para espanhol ver

A Pacha inaugura nesta quinta-feira sua maior filial do mundo. Desta vez, o local escolhido foi a praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. A Pacha Floripa será a maior do mundo, com 110 mil metros quadrados. Para se ter uma idéia, a filial de São Paulo do clube tem “apenas” 10 mil metros quadrados.

O “superclube” tem capacidade para comportar até 12 mil pessoas e terá uma pista interativa só de house – com entrada e estacionamento exclusivo para os 25 camarotes.

Os DJs responsáveis pela balada serão Roger Sanchez e Juan Dias.

Por Julia Duailibi

