Para enfeitar

Melanie Bittencourt começou a fazer colares, há 12 anos, como um jeito de “quebrar” seus próprios looks e colocar as roupas. Mas as peças caíram no gosto das amigas que começaram a comprar a e divulgar boca a boca o talento da moça. Agora ela mostra um pouco de seu trabalho, a coleção Bitti, em um evento, terça-feira, no Jardim Europa.

“Adoro mexer com cores e texturas diferentes. Para isso, garimpo peças no centro e monto, peças únicas, combinações que considero atemporais”, explica. A designer, no entanto, não quer produzir nada em larga escala “comecei isso como um hobbie, porque gosto muito de fazer, e quero que continue sendo um hobbie”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.