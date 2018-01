Em mais um evento de comemoração dos seus 70 anos, o Masp vai abrir as persianas das janelas do 2.º andar – o que fará com que os cavaletes de cristal de Lina Bo Bardi, onde ficam as obras, reflitam as vistas da avenida 9 de Julho e da Paulista. No dia 2 de outubro.

As festividades vão incluir, na véspera,show gratuitos no vão livre do museu. Juçara Marçal e Paulinho Tó estão entre as atrações