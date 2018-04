Colecionadores de relógios podem encontrar oportunidade incrível no site da Amazon.com: despencou o preço do exemplar masculino de ouro da Audemars Piguet.

Na promoção, o relógio, que custava US$ 707.500, sai agora por US$ 380mil. Basta pagar com seu cartão de crédito, para que a entrega seja feita depois da aprovação. Simples, assim.

