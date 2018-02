Para bebês

Karolina e seu marido, Amilcar de Azevedo (chef do restaurante Nou, em Pinheiros), criaram a Gourmetzinho – papinhas de bebê feitas com ingredientes frescos e balanceados, com a ajuda de pediatras e nutricionistas. Levaram em conta a própria experiência. “Quando nosso primeiro filho começou a comer papinha, resolvemos fazer em casa. Como meu marido é cozinheiro, testava receitas diferentes que chamaram a atenção dos amigos, e eles propuseram comercializar”, conta Karolina, que espera o segundo filho do casal. “Aí, buscamos ajuda profissional, montamos a cozinha e começamos o negócio.” As papinhas são entregues por delivery.

