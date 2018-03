Para atrair hóspedes, hotel de Portugal cria concierge de pokémon

Vale tudo para atrair novos clientes? Para a rede de hotel Pestana Vintage talvez. Aproveitando o sucesso da caça de pokémons via smartphone, a unidade de Porto, em Portugal, criou o “Pokemón Go Concierge” — uma funcionário dedicado exclusivamente a mostrar aos hóspedes onde estão os bichinhos virtuais dentro do hotel.

Além de auxiliar no roteiro interno, o concierge também é responsável por organizar visitas guiadas pelos locais mais emblemáticos do jogo — chamado de PokéStops — na cidade.

Lançado no último dia 15 em terras lusitanas, o jogo Pokémon Go é feito para smartphones e foi inspirado no desenho animado japonês Pokemon — sucesso nos anos de 1990.