Lula é esperado hoje na Câmara para a entrega simbólica do “mandato” de Jorge Amado– cassado, com outros 12 deputados do antigo PCB, em 1948, durante o governo Dutra.

Deve assistir, ao lado de Paloma e João Jorge Amado, a vídeo gravado ontem por Gilberto Gil em homenagem ao escritor.