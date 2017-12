Ziriguidum ecoando nas quadras, um assunto bate à porta de Fernando Haddad: a Fábrica do Samba. Orçada em R$ 126 milhões – e pelo menos três vezes adiada –, deve ficar pronta só no fim do ano que vem.

A Prefeitura sugeriu à Liga das Escolas de Samba estrear um primeiro lote de barracões – mas elas preferem esperar e se mudar todas juntas.