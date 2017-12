François Hollande atrasou-se uma hora e meia para evento, quinta-feira com Lula, no Hotel Hyatt. Culpa do trânsito.Reação do presidente francês, anteontem, no Palácio dos Bandeirantes: bem-humorado, disse torcer para que o trem entre o aeroporto de Guarulhos e SP fique pronto logo.

