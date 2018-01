A Petrobrás deixou de patrocinar a OTC Brasil, um dos eventos mais importantes do setor no mundo – que termina hoje, no Riocentro.

O anúncio do cancelamento, na última hora, obrigou o Instituto Brasileiro de Petróleo a usar a improvisação para preencher o gigantesco espaço aberto pela falta do estande da estatal.

Por mais que a Petrobrás esteja passando por dificuldades, poucos entenderam a decisão. A estatal manteve, por exemplo, seu patrocínio à Oca da Sabedoria dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, bem como o apoio ao Encontro Internacional de Palhaços.