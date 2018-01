Papo de homem

Dono de um estilo cool e irreverente, Victor Collor é publicitário, fotógrafo, blogueiro e… DJ. Mesmo com essa agenda corrida, ele nunca descuida do visual. Por essa razão, o e-commerce Men’s Market – loja online 100% dedicada ao mundo masculino e a produtos para homens – o escolheu para ser seu embaixador.

Victor é influenciado pela tendência “lumbersexual”, que tem como inspiração o visual de um ‘lenhador fashion’, última moda entre os antenados. Além dos looks, outra grande paixão do moço é a fotografia. Entusiasta do cenário cultural brasileiro, ele sempre usa seu talento com a câmera para traduzir, em cliques, a elegância do universo masculino.