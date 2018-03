Lula, em sua visita a Roma semana que vem, pretende trocar idéias com Giorgio Napolitano sobre a formação de “um novo sistema financeiro internacional”.



Quanto a sua conversa com o papa, logo depois de assinarem acordo para disciplinar relações bilaterais e ação da Igreja no Brasil, há mistério.



Vão falar sobre a crise da Igreja ou a do mundo?

