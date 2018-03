O empresário-cabeleireiro Wanderley Nunes terá linha de xampus para chamar de sua. A partir do dia 22, produtos desenvolvidos por ele, batizados com seu nome, serão distribuídos por todo o Brasil. “Trabalhei a vida inteira com várias marcas e quis dar às minhas clientes opções sob medida”, justifica. A primeira leva sai do forno com… 1 milhão de frascos. Investimento? Não revela.

