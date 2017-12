Eduardo Suplicy não quis saber de espaço VIP, domingo, no Complexo Tatuapé. O senador ficou no meio do público para assistir ao grupo Brothers of Brazil – de seus filhos, Supla e João Suplicy– e Paralamas do Sucesso.

